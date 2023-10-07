Как подготовить садовые яблоки к зимнему хранению: обработайте их этим составом — ни одно не испортится

Каждую осень перед дачниками стоит вопрос о том, куда деть излишки яблок. Тоже не знаете, как распорядиться урожаем? Тогда этот совет вам будет очень полезен.

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Не раздавайте фрукты соседям. И не спешите готовить повидло. Оказывается, плоды можно сохранить в свежем виде. Но для этого их нужно обработать особым составом.

Рецепт простой. Возьмите 10 литров чистой воды. Растворите в ней одну таблетку фурацилина и добавьте сюда же 40 граммов хлорида кальция.

Погрузите яблоки в этот раствор. Подождите четверть часа. Достаньте плоды из жидкости и обсушите.

Проделайте тоже самое с оставшимися фруктами, а затем уберите их на хранение. Вот увидите: яблоки останутся свежими гораздо дольше обычного. Но не забывайте их тщательно мыть перед употреблением.

Источник: Дзен-канал «Дачные истории»