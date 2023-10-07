Просто смешали с лимонным соком и нанесли на подмышки: запах пота надолго исчез без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Как избавиться от запаха пота без использования дезодоранта.

Избавиться от неприятного запаха из-под мышек можно и без использования дезодоранта. Раскрываем лайфхак, применяя который вы будете благоухать и без специальных средств.

Понадобится кукурузный крахмал и лимонный сок.

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Кукурузный крахмал эффективно поглощает пот и используется в производстве дезодорантов. 

Смешайте кукурузный крахмал с несколькими каплями лимонного сока и нанесите полученную кашицу на подмышки. Делать это лучше всего после принятия душа. Через некоторое время смыть, забыть про запах пота и приятно пахнуть

По материалам apteka24-podolsk.ru

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