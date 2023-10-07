Как вызвать пышное цветение орхидеи: всего 1 грамм этого препарата — и весь куст покроется бутонами

Бутоны орхидеи выглядят хилыми и слишком мелкими? Не переживайте, ситуацию можно исправить. Растение выпустит в два раза больше крупных цветоносов, если угостить его правильной подкормкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные цветоводы используют для этих целей монокалий фосфат. Чтобы вызвать пышное цветение орхидеи, нужно растворить 1 грамм удобрения в литре отфильтрованной воды и внести этот состав прямо под корень.

Всего показано не более 4-х таких процедур за 3 месяца. Однако первый результат будет заметен уже через несколько дней. Бутоны попрут с бешеной силой. Цветов будет так много, что придется ветку подпирать!

Но помните: подкормку следует давать абсолютно здоровому растению. Когда оно успело отдохнуть. В противном случае препарат не окажет должного действия.

Источник: Дзен-канал «ЦВЕТЫ НА ОКНЕ»