Не 104 и даже не 105 рублей: доллар в ближайшее время будет стоить вот столько

Рубль на минувшей неделе октябрь вновь начал дешеветь. Как только завершился период налоговых выплат, национальная валюта продемонстрировала новый виток снижения.

Эксперты в сфере финансов сходятся на том, что нам всем придется привыкать к трехзначным цифрам. Доллар, скорее всего, в ближайшее время будет стоить не 104 и даже не 105 рублей.

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