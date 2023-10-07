Не 104 и даже не 105 рублей: доллар в ближайшее время будет стоить вот столько

Рубль на минувшей неделе октябрь вновь начал дешеветь. Как только завершился период налоговых выплат, национальная валюта продемонстрировала новый виток снижения.
Эксперты в сфере финансов сходятся на том, что нам всем придется привыкать к трехзначным цифрам. Доллар, скорее всего, в ближайшее время будет стоить не 104 и даже не 105 рублей.
«Если финансовые регуляторы не найдут способы вмешаться в ситуацию с национальной валютой, то в ближайшее время доллар может достигнуть 105-106 рублей», - считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru