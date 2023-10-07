Как разносить тесные ботинки за 30 минут: больше никаких мозолей — будет удобно, словно в тапочках

Выбрать обувь по размеру не так просто, как кажется. Иногда бывает трудно понять, жмут ботинки или нет. Некоторые покупают тесные туфли в надежде, что они растянутся со временем. Возможно, так и будет. Но зачем долго терпеть?

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Оказывается, размер обуви можно увеличить всего за 30 минут. На выручку придет обычный спирт или водка. Но будьте внимательны: этот трюк сработает только с кожаными изделиями.

Инструкция простая. Смочите тряпку в горючей жидкости и обработайте ею внутреннюю часть ботинок. Затем наденьте пару на толстые носки и отправляйтесь на прогулку. Облегчение наступит уже через полчаса. Вы почувствуете, что обувь стала намного удобнее.

Источник: lifehacker.ru