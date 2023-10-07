Только эти сорта гортензии сажаем в октябре: неприхотливые, морозоустойчивые, весной покроются пышными шапками

Гортензии. Фото: Global Look Press

Какие сорта гортензии лучше всего сажать в регионах с холодной зимой.

В октябре можно сажать гортензию. Только нужно знать, какие сорт гортензии неприхотливы, легко переносят зимние холода, а весной пускаются в бурный рост. 

Устойчивых к морозам гортензий не так уж и много. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Никаких проблем не будет на гортензиями весной следующего года, если отдать предпочтение этим трем сортам гортензий.

«Эндлес саммер». Имеет розовые и голубые оттенки соцветий. Считается ремонтантным сортом.

«Твитс энд Шаут». Соцветия также имеют голубые и розовые оттенки.

«Экспрешн». В цветках преобладают фиолетово-синий и розовый пигменты.

По материалам kp.ru

Читайте также