Только эти сорта гортензии сажаем в октябре: неприхотливые, морозоустойчивые, весной покроются пышными шапками

В октябре можно сажать гортензию. Только нужно знать, какие сорт гортензии неприхотливы, легко переносят зимние холода, а весной пускаются в бурный рост.

Устойчивых к морозам гортензий не так уж и много.

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