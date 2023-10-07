Нужно 2-3 ведра на каждую посадочную яму: яблони весной пойдут в бурный рост — важное правило высадки

До середины октября можно высаживать яблони и другие семечковые. Чтобы яблоня хорошо перезимовала и весной пошла в бурный рост, при посадке ее нужно качественно удобрить.
Нужны органические и минеральные удобрения, которые обеспечат яблоню необходимыми веществами на 2-3 года вперед.
В посадочную яму нужно насыпать 2-3 ведра перегноя или компоста, 0,5 кг древесной золы, 300-500 г суперфосфата и 100-300 г калийных удобрений.
При посадке яблони следите, чтобы корневая шейка была на уровне краев ямы. Но сразу же после посадки она должна приподняться на четыре-пять сантиметров. После посадки яблони обязательно нужно ее обильно полить.
По материалам дзен-канала «Дачные истории»