Нужно 2-3 ведра на каждую посадочную яму: яблони весной пойдут в бурный рост — важное правило высадки

До середины октября можно высаживать яблони и другие семечковые. Чтобы яблоня хорошо перезимовала и весной пошла в бурный рост, при посадке ее нужно качественно удобрить.

Нужны органические и минеральные удобрения, которые обеспечат яблоню необходимыми веществами на 2-3 года вперед.

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