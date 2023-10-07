Осенняя подкормка для крупных ягод: сыпем под клубнику в октябре — в новом году гребем урожай ведрами

Дачники не могут расслабиться даже в октябре. Ведь сейчас самое время подкормить клубничные кустики.

Благодаря внесению осенних удобрений культура хорошо переносит зиму, закладывает большое количество цветочных почек на новый сезон и, как следствие, дает богатый урожай в новом году. Ягоды после правильной подкормки растут крупные и сладкие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В октябре клубника нуждается в фосфоре и калии. Они есть в золе. Поэтому кустики можно посыпать этим бесплатным удобрением. Уже внесли ранее? Тогда побалуйте культуру борофоской или нитроаммофоской. Эти препараты тоже принесут огромную пользу.

Кроме того, не забывайте, что перед приходом заморозков клубнику нужно укрыть соломой, опилками или перегноем. Мульчирование поможет защитить растения от неблагоприятных погодных условий.

Источник: Дзен-канал «Дачные секреты от Виктории Радзевской»