Тонкий лаваш своими руками: идеально для шаурмы и мини-рулетов (до одури простой рецепт)

Нет лаваша вкуснее, чем тот, что приготовлен своими руками. Он идеален не только для шаурмы, в него можно завернуть и другие ингредиенты, и просто кушать вместо хлеба. Рецепт до одури простой.

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Возьмите 360 г муки, 200 мл воды, 20 мл подсолнечного масла и пол чайной ложки соли. Далее понадобится только ловкость рук.

Насыпьте муку на рабочую поверхность и сделайте небольшое углубление в центре. Растворите соль в стакане воды и влейте в углубление. Добавьте масло. Замесите тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. Сформируйте шарик, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 12 частей и раскатайте из каждой тонкую лепешку. Выпекайте лаваши в разогретой духовке при 220 градусах до золотистости. Как приготовятся — сбрызните лаваши водой, но не обильно, и оставьте остывать под полотенцем.

С таким лавашом еда получается еще вкуснее, утверждают belnovosti.