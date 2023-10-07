Тонкий лаваш своими руками: идеально для шаурмы и мини-рулетов (до одури простой рецепт)

Фото: Global Look Press 

Он еще вкуснее магазинного.

Нет лаваша вкуснее, чем тот, что приготовлен своими руками. Он идеален не только для шаурмы, в него можно завернуть и другие ингредиенты, и просто кушать вместо хлеба. Рецепт до одури простой.

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Возьмите 360 г муки, 200 мл воды, 20 мл подсолнечного масла и пол чайной ложки соли. Далее понадобится только ловкость рук.

  1. Насыпьте муку на рабочую поверхность и сделайте небольшое углубление в центре.
  2. Растворите соль в стакане воды и влейте в углубление. Добавьте масло.
  3. Замесите тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. Сформируйте шарик, заверните его в пищевую пленку и оставьте на 20 минут.
  4. Разделите тесто на 12 частей и раскатайте из каждой тонкую лепешку.
  5. Выпекайте лаваши в разогретой духовке при 220 градусах до золотистости.
  6. Как приготовятся — сбрызните лаваши водой, но не обильно, и оставьте остывать под полотенцем.

С таким лавашом еда получается еще вкуснее, утверждают belnovosti

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