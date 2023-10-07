Волшебное средство для унитаза: мажем проблемные места — известь и ржавчина исчезают бесследно

Чистку унитаза нельзя назвать приятным занятием. Однако без нее никак не обойтись. Хотите сэкономить время? Тогда внимательно изучите эту инструкцию. Если все сделать, как написано, известь и ржавчина сама растворится. Вам даже тереть ничего не придется.

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Все просто. Для начала нужно приготовить специальное средство. Возьмите 100 мл нашатырного спирта и 10 мл перекиси водорода. Смешайте препараты и нанесите получившуюся жидкость на проблемные места. Подождите ровно 3 часа. Затем пройдитесь по поверхности ершиком и нажмите кнопку слива.

Ваш победный крик услышат все соседи! Унитаз будет безупречно чистым. Словно его только что доставили из магазина.

Источник: domopravitelnitsa.com