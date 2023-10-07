Мед и яичный желток — то, что по-настоящему любят волосы: становятся такими пышными

Еще нашими бабушками было проверено народное средство для роста и укрепления волос на основе меда, мякоти алоэ и яичного желтка.
Состав активизирует рост волос, делает их вид ухоженным, искрящимся.
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Возьмите две столовые ложки мякоти алоэ, одну ложку меда и один яичный желток. Хорошенько смешайте до однородной консистенции.
Нанесите на волосы и оставьте на 60 минут. Потом смойте. Если волосы сухие, обязательно нанесите кондиционер или масло для волос.
Источник: luv.ru