Холодильник отмываем копеечным аптечным средством: все так легко отходит — удивлены

Многие знают, что марганцовкой можно отбелить белые вещи, но не все догадываются, что это же средство легко смывает грязь с холодильника. Он будет блистать чистотой, причем в одно мгновение!

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В ведро с 2,5 литрами теплой воды добавьте марганцовки на кончике ножа, растворите. Вода должна получиться темного фиолетового оттенка. Добавьте хозяйственного мыла примерно ложку (жидкого или тертого), перемешайте.

Промойте этим составом холодильник.

Липкость и грязь отойдут моментально, холодильник станет белейшим. Если наслоения сильные, оставьте состав действовать на несколько минут, а потом промойте жесткой стороной губки, далее чистой водой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»