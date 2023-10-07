Холодильник отмываем копеечным аптечным средством: все так легко отходит — удивлены

Многие знают, что марганцовкой можно отбелить белые вещи, но не все догадываются, что это же средство легко смывает грязь с холодильника. Он будет блистать чистотой, причем в одно мгновение!
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В ведро с 2,5 литрами теплой воды добавьте марганцовки на кончике ножа, растворите. Вода должна получиться темного фиолетового оттенка. Добавьте хозяйственного мыла примерно ложку (жидкого или тертого), перемешайте.
Промойте этим составом холодильник.
Липкость и грязь отойдут моментально, холодильник станет белейшим. Если наслоения сильные, оставьте состав действовать на несколько минут, а потом промойте жесткой стороной губки, далее чистой водой.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»