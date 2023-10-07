Как отпугнуть мышей от своего сада с помощью тряпки: ловкий трюк, который защитит все ваши посадки

Собрали урожай и решили, что о саде можно забыть до весны? Как бы не так! Теперь его нужно защитить от грызунов.

В зимнее время мыши и прочие вредители ничем не побрезгуют. Они с удовольствием перекусят корой старых деревьев и ветками молодых. И не факт, что после подобных набегов посадки смогут восстановиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К счастью, есть способ отпугнуть непрошенных гостей от своего участка. Для этого вам потребуется запастись тряпками, рваными колготками, пихтовым маслом, белизной и опилками.

Инструкция простая. Пропитайте тряпки и колготки ароматным маслом. Опилки замочите в белизне. Обмотайте стволы деревьев пахучим текстилем. А высушенные опилки разбросайте в приствольном круге.

Пихтовое масло можно заменить мазью Вишневского или дегтем. Эти запахи мыши тоже на дух не выносят.

На этом все. Можете быть спокойны. После таких манипуляций грызуны даже близко не подойдут к вашему саду.

Источник: tut-news.ru