Как избавиться от пыли в квартире навсегда: как жаль, что раньше не знали

Вытирание пыли – занятие не самое приятное, он отнимает уйму времени и отвлекает от вещей, которые действительно приносят удовольствие.

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Между тем вы с легкостью можете избавиться от вытирания пыли практически навсегда. Выбирайте свой метод.

Для начала просто протрите поверхности влажной тряпкой. Далее смочите сухую тряпку либо в кондиционере для белья, либо в глицерине и протрите составом еще раз. Далее разотрите дугой сухой тряпкой.

На обработанной поверхности пыль не будет оседать очень долгое время. Периодически повторяйте процедуру, и вы значительно облегчите свою жизнь.

Источник: Telegram-канал «Горничная»