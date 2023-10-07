Смесь из манки и сахарной пудры уничтожила всех тараканов! Разложили по углам и забыли о проблеме

Если момент упущен и в доме расплодились тараканы, то вот проверенный способ быстро от них избавиться. А поможет в этом смесь из ингредиентов, которые хотя и привлекают насекомых, но в то же время губительны для них.

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Возьмите емкость, которую не жалко. Насыпьте в нее одну чайную ложку манной крупы, столько же порошка борной кислоты и пол чайной ложки сахарной пудры; смешайте.

По щепотке разложите смесь в маленькие крышки и расставьте их там, где видели тараканов. Насекомые стопроцентно клюнут на приманку и наедятся. Кислота молниеносно разъест пищеварительный тракт и тараканы погибнут.

По материалам портала «А теперь внимание!»