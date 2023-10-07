Женщины, рожденные в эти числа - с пулей в голове и не готовы к браку, проверь знакомых

Исследования нумерологов позволили выявить шесть роковых чисел для женщин. Родившиеся в эти дни рискуют остаться одинокими, так и не найдя постоянного жизненного партнера.

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Первые в списке дамы, появившиеся на свет 1 и 16 числа. Считается, что такие женщины могут испытывать трудности с зачатием и рождением, а это прямая угроза для крепкого брака.

Рожденные 5 и 20 числа также попали под прицел нумерологов. В их характере преобладает чувство свободы, и длительные отношения им быстро надоедают.

Празднующие день рождения 9 числа склоны к страстности в отношениях, что не многим по душе. И замыкают список те, кто родился 3 числа. Нумерология гласит, что такие женщины будут стремиться разорвать отношения из-за частой тяги к одиночеству — брак точно не для них.

По материалам progoroduhta.ru.