Черный нагар на сковородках становится мягким и смывается: моем методом «два стакана»

Далеко не каждое специальное средство удаляет черный нагар со сковородок, однако народный метод «два стакана» — это действительно мощь и эффективность.

Под его воздействием все наслоения с посуды сойдут с легкостью. Она начнет сверкать как новая!

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Возьмите стакан картофельного крахмала, стакан сухого хозяйственного или дегтярного мыла. Положите средства в кастрюлю с водой 5 литров. Опустите в нее сковороду, которую нужно очистить.

И прокипятите 50 минут, далее снимите размягченный нагар металлической губкой. Если осталось немного черноты, то прокипятите в прежнем составе еще 7 минут и завершите процесс.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»