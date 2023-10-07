Как защитить розы от вымерзания с помощью простой подкормки: вносим прямо под корень — рецепт

Приближается холодное время года. А это значит, что пора позаботиться о комфорте роз. Если оставить кусты без внимания, они могут замерзнуть. А если все сделать правильно, они отлично перезимуют и порадуют ярким цветением в новом году.

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Действовать нужно в три этапа. Растения следует подкормить особым составом, замульчировать почву под кустами и только потом укрыть посадки специальным нетканым полотном.

Если с последними двумя пунктами все понятно. То о защитной подкормке многие садоводы слышат впервые. Тоже не знали? Тогда срочно записывайте рецепт.

Чтобы приготовить эффективное средство, нужно смешать 5 граммов перманганата натрия с 10 литрами воды, добавить сюда же литр уксуса 9% и 200 миллилитров перекиси водорода 3%.

На одно растение нужно взять около литра питательной смеси. Вносить состав следует под корень, за 14 дней до укрытия кустов на зиму.

Источник: Дзен-канал «Дачные истории»