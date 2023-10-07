Называем лучшие корма для кошек по низкой цене: кормим животных безопасно

Каждый из нас хочет баловать своих питомцев качественным кормом, но при этом не тратиться зря. На самом деле среди недорогих продуктов для кошек можно найти вполне достойные.

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Эксперты «МаркиКачества» определили в бюджетной нише кормов для кошек те, которые имеют хороший сбалансированный состав, и он честно указан на упаковке, без подводных камней.

В этих кормах вы не встретите вместо мяса шкуру и хрящи, или муку и жир с ароматизаторами.

На первое место был поставлен корм для кошек Purina One. На втором месте оказался бренд «Наша марка», на третьем — «ТерраКот».

Источник: markakachestva.ru.