Разбросали по огороду — муравьев больше не видим: простой метод, который работает

Не стоит травить муравьев в саду химией, это не лучшим образом сказывается на земле и посадках.
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Попробуйте экологичный народный способ избавления от мурашей при помощи пшена. Разбросайте крупу по огороду. Насекомые растащат его по своим жилищам, приняв за свои яйца.
В муравейниках пшено от влаги начнет портиться, плесневеть, разбухая и прогоняя насекомых из дома. Они покинут свои дома, или колония погибнет полностью.
Источник: дзен-канал: Иван Русских.