Разбросали по огороду — муравьев больше не видим: простой метод, который работает

Не стоит травить муравьев в саду химией, это не лучшим образом сказывается на земле и посадках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Попробуйте экологичный народный способ избавления от мурашей при помощи пшена. Разбросайте крупу по огороду. Насекомые растащат его по своим жилищам, приняв за свои яйца.

В муравейниках пшено от влаги начнет портиться, плесневеть, разбухая и прогоняя насекомых из дома. Они покинут свои дома, или колония погибнет полностью.

Источник: дзен-канал: Иван Русских.