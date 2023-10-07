Посадите рядом с капустой растения, и вредителей как ветром сдует — работает на 100%

Ухаживать за капустой крайне важно, ведь эта культура считается одной из наиболее привлекательных для вредителей. Делать это не сложно.

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В первую очередь позаботьтесь о чистоте на грядках. Там, где нет сорняков, вредители появляются намного реже.

Если на листьях вы вдруг заметили неугодных (будь то личинки или яйца), то участок с пораженной капустой следует огородить посадками календулы. Она отпугнет вредителей.

К слову, настурция и бархатцы обладают таким же эффектом. А еще рядом с капустой можно высадить кинзу, петрушку, укроп или ароматнейшую мяту с шалфеем, — вредители не терпят ни одну из списка, и быстро исчезнут.

По материалам портала belnovosti.by.