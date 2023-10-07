Не молоко и масло: вот что добавляют в пюре заядлые кулинары

В картофельное пюре добавляют не только молоко и масло. С этим блюдом также прекрасно сочетаются сметана и яичные желтки — с ними получается не менее нежный и воздушный гарнир.

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На килограмм картофеля понадобятся два вареных желтка и 200 граммов сметаны. Смешайте ингредиенты с вареными клубнями и взбейте блендером до однородности.

Приготовленная таким способом толченка имеет более выраженный вкус, хотя ее консистенция ничем не отличается, как если бы в пюре добавили молоко и масло.

По материалам портала «Городовой».