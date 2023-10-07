Навозу - нет! Весной накидали на грядки такой порошок - урожай разросся как на черноземе

Незаменимых вещей нет. Это касается и навоза. Если когда-то удобрение считалось самым питательным, то времена изменились, появились подкормки, которые могут легко его заместить.

На навозе, безусловно, растения растут хорошо. Но с каждым годом он дорожает в цене, и не все могут себе позволить покупать.

Лучший заменитель - костная мука. Это одно из самых недооцененных удобрений в садоводстве. Ее получают после переработки костей крупного рогатого скота. Получается порошок с большим содержанием фосфора, калия и кальция.

Рассыпать на грядку тонким слоем надо весной. В итоге овощи будут расти крупными и сочными.

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