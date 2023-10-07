Отказались от специальных средств: доводим ванну до блеска составом с мылом и содой (так просто)

Совсем не обязательно тратиться на дорогую химию, чтобы содержать ванну в порядке.
Она будет сверкать белизной от простого состава с мылом и содой, даже старый желтый налет уйдет под воздействием мощного народного состава. Обойдется он вам в сущие копейки.
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100 граммов хозяйственного мыла натираем на терке, растворяем его в 100 миллилитрах горячей воды. Далее добавляем 75 граммов пищевой соды, перемешиваем.
Потом наносим средство на поверхность загрязненной ванны и тщательно втираем в стенки губкой. Оставляем пропитываться. Смываем через 20 минут.
Источник: дзен-канал TopSoda