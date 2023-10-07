Неприхотливые и живучие сорта баклажанов - глянцевые и мясистые, весят до 250 г

Баклажаны - капризные растения. И лучше выбрать подходящий сорт осенью, чтобы в следующем сезоне растение вас не расстраивало.

Один из самых неприхотливых и живучих сортов - «Блекки». Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Очень устойчив к неблагоприятным условиям погоды и к заболеваниям.

Урожай дает на 120-й день после засевания. Засаду надо сажать в конце февраля.

Овощи вырастают огромные, мясистые, глянцевые. Масса каждого - до 250 грамм.

Практически не имеет шипов. Кусты высотой до 80 сантиметров.

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