Средство для мытья полов больше не покупайте: крутейший аналог у вас под носом

Полки в магазинах ломятся от многообразия бытовой химии, а на деле в некоторых нет смысла. Например, в средствах для пола. У такой химии есть достойная альтернатива, и есть она буквально в каждом доме.

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Дело в том, что средства для очистки пола имеют те же функции, что и гели для мытья посуды. Они также очищают поверхность и удаляют стойкие загрязнения, а потому запросто могут использоваться вместо химии для пола.

К слову, кондиционер для белья можно использовать в тех же целях. Оно справится с грязным полом на ура, а заодно ароматизирует помещение.

В обоих случаях на ведро воды достаточно одной чайной ложки средства. Консистенция не должна получиться мыльной, предупреждает портала «Городовой».