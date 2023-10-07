Моем волосы яичным желтком: так нравится, что слов нет — растут как на дрожжах

Вместо химических масок для волос попробуйте использовать питание яичным желтком, он очень хорошо активирует их рост.

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При добавлении горчицы и сахара результат будет просто потрясающим.

Возьмите 2 столовые ложки сухой горчицы, вдвое меньше сахара и желток. Получившуюся смесь нанесите исключительно на корни обязательно немытых волос.

Держите на голове 40-50 минут, смойте хорошенько водой. Если будет ощущаться жжение, то промойте волосы раньше.

Источник: luv.ru