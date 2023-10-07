Как за 5 минут подготовить капусту для голубцов: больше не придется варить кочан — есть более простой способ

Голубцы любят многие. Однако большинство хозяек готовят их неохотно. А все потому, что с капустой слишком много мороки. Обычно, чтобы листья стали мягкими и эластичными, кочан погружают в воду и варят до нужной кондиции. Но, как выяснилось, есть и более легкий способ.

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Процесс займет не более 5 минут. Инструкция простая. Для начала нужно вырезать кочерыжку. Затем кочан следует положить на плоскую тарелку, накрыть полиэтиленовым пакетом и поставить в микроволновку на 5-6 минут.

Время указано для овоща среднего размера. Если вы имеете дело с гигантом, то количество минут следует увеличить.

По прошествии обозначенного времени листья капусты станут эластичными, и вы без труда сможете завернуть в них начинку.

Источник: tut-news.ru