Подкармливаем комнатные цветы дрожжами: в восхищении от результата, такие пышные и здоровые

Комнатные растения очень отзывчивы к дрожжевой подкормке, всегда реагируют на нее активным ростом, свежестью, пышным цветением.

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Для приготовления подкормки, возьмите 10 граммов свежих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Растворите в 1 литре теплой отстоянной воды.

Дайте раствору настояться в течение 2 часов. Потом возьмите 1 часть смеси, разбавьте ее 5 частями обычной воды и полейте растения у корня. Проводить дрожжевую подкормку стоит не чаще 1 раза в месяц.

Источник: lifehacker.ru