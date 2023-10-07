Чем конкретно укрыть розы в октябре и ноябре - убираем листья, обрабатываем, заматываем

Розы надо обязательно укрывать на зиму, иначе растение вымерзнет. Для начала уберите с цветка все листья - как со стеблей, так и с грунта вокруг. Затем обработайте землю раствором железного купороса.

Разводим из расчета 50 грамм на 10 литров воды. Такая концентрация помогает избавиться от всех вредоносных грибков, которые могут остаться на поверхности. Средство выжигает мох.

Сами розы лучше всего опрыскать препаратом «Хорус». Это также обеззаразит растение.

Далее приступайте к укрытию. Обрежьте розу до высоты дуг, которые надо установить рядом. Сверху накройте растения материалом спанбонд, но корни пока оставьте открытыми.

Полностью запаковать розу можно будет в ноябре, когда на улице установятся постоянные морозы.

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