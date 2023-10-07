Высыпали ложку в стиральную машинку: даже старые вещи стали выглядеть будто из магазина

Иногда вещи после стирки остаются с пятнами, да к тому же при высыхании превращаются в «деревянные». Также хозяйки замечают, что на них остаются белые разводы от порошка.

Чтобы избавиться от этих проблем, попробуйте эффективный метод стирки с солью.

На 1 килограмм сухого белья достаточно использовать 1 столовую ложку порошка, тогда он хорошо выполаскается и не оставит разводов.

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Смягчить воду и усилить качество порошка поможет поваренная соль. Подмешивайте ее к порошку в количестве 1-2 столовых ложек и кладите вместе в лоток машинки.

Источник: дзен-канал: Елена Матвеева