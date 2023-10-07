Сравнили обычный порошок и капсулы для стирки: такого не ожидал никто

Капсулы для стирки любимы многими хозяйками: ими удобнее пользоваться, у них большая линейка приятных ароматов, а еще они с первых минут стали достойным аналогом обычного порошка. Но так ли капсулы прекрасны на самом деле?

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Правда в том, что их действие ровно такое же, что и у обычного порошка. Капсулы эффективно удаляют загрязнения, без следа растворяются в воде и не оставляют разводов на одежде, но порошок обладает теми же свойствами.

Если учесть высокую стоимость капсул, то покупать их нет никакого смысла — пятна уйдут даже с порошком.