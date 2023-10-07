Названа идеальная глубина для посадки тюльпанов: ни сантиметром меньше, иначе луковицы замерзнут и сгниют

Наступило время сажать тюльпаны. Тоже планируете разбить клумбу? Тогда этот совет вам будет очень полезен.

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Запомните раз и навсегда: не так важно, насколько хорошо вы удобрили почву, все труды могут пойти прахом, если выбрать неправильную глубину посадки.

Считается, что луковицы тюльпанов не очень чувствительны к морозам. Но это не значит, что они не могут пострадать от холодов.

Чтобы избежать вымерзания культуры, нужно измерить диаметр каждой луковицы, умножить его на три и погрузить посадочный материал на полученное количество сантиметров.

То есть если диаметр луковицы равен трем, то заглублять ее нужно ровно на девять сантиметров. Только в этом случае она сохранится до весны и выпустит крепкий побеги.

Источник: tut-news.ru