4 капли на 1 литр воды, и черенки герани пойдут в бурный рост - делаем в октябре

Герань перед зимой надо обязательно пересадить, тогда у растения будет бурно развиваться корневая система, а листья перестанут желтеть. Причем сделать это лучше всего в октябре.

Но не обойтись без удобрений. Идеально подойдет Pro Roots. Нужно развести всего четыре капли в одном литре воды. Перемешайте и поливайте под корни.

Подкормка помогает развиваться именно корневой системе - она прорастает бешеными темпами.

Кроме того, в раствор можно добавить «Мегафол». Это удобрение просто снимает стресс у растения при пересадке.

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