Вот что нашли в кормах для кошек и собак — это не еда: нужно ли давать животным эту дрянь?

Кормить четвероногих друзей специальными кормами или варить для них мясо или рыбу - вопрос открытый до сих пор.

Одни считают, что в кормах содержится все необходимое для кошек и собак, другие, что лучше приготовить для четвероногих друзей что-то самим, тогда будешь точно уверен в качестве питания братьев наших меньших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Думается, после исследования Росконтроля кормов для кошек и собак сторонников второго мнения прибавится.

Выяснилось, что 60% исследованных кормов, которые реализуются в магазинах России являются фальсификатами. То есть данные наименования рискованно давать животным из-за их сомнительного и вредного содержания.

Вместо мяса производители кладут различные заменители. И в лучшем случае это растительное сырье и отходы вроде костей и шкуры. Из 700 образцов кормов для кошек и собак — в 412 обнаружены нарушения.