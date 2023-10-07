Объявлен курс доллара на 16 октября: движется переломный момент, нефть все портит

На валютном рынке снова наступает переломный момент. И все сложится, к сожалению, не в пользу рубля, так считают финансовые аналитики. В начале этой недели наша валюта начала вновь укрепляться, но с четверга перешла отметку в 100 рублей за доллар.

По мнению экспертов, на рынке сейчас сложился дисбаланс спроса и предложения. И все портят валютчики, которые максимально пользуются ситуацией.

И если так дело дальше и пойдет, то уже к 16 октября доллар может вырасти до 105 рублей.

«Обвал цен на нефть до 84,78 доллара за баррель только усугубил ситуацию по рублю», - добавил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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