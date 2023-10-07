Сорта томатов с самым длительным сроком хранения - целая серия, пролежат на подоконнике до января

Существуют сорта томатов, которые отличаются самым длительным сроком хранения. То есть помидоры без обработки могут пролежать на подоконнике до января и не испортятся.

Речь идет о трех наименованиях - «Владимир великий», «Александр великий» и «Екатерина великая».

Это салатные сорта, гибриды, которые обладают высокими вкусовыми свойствами. У плодов толстая кожица, поэтому они могут пролежать долго, их легко перевозить из города в город.

Томаты мясистые, сочные, устойчивы к популярных «помидорным» болезням. При капризах погоды легко завязываются, не страдают от низких температур.

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