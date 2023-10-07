Забудьте о молоке и яйцах! Таких гренок вы точно не пробовали — гурманы запищат от восторга

Вы пробовали когда-нибудь гренки, приготовленные в кляре не из молока и яиц? Есть умопомрачительный рецепт тостов, который сразит абсолютно каждого любителя вкусно поесть. Готовятся они также просто.

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Вместо молока используйте растопленное ванильное мороженое. Обмакните в него ломтики хлеба и поджарьте с двух сторон до нужного состояния.

Результат точно удивит: гренки получаются нежными, сливочными и с волшебным ароматом, пишет Adme.