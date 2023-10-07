Как получить элегантный шоколадный оттенок на седых волосах от хны и басмы: идеальные пропорции

Некоторые женщины, попробовав хну и басму в окрашивании волос, разочаровываются. Оттенок может получиться от зеленоватого, до неприлично-рыжего, вульгарного. Происходит это от незнания правильных пропорций.

На самом деле эти две натуральные краски могут дать волосам роскошный каштановый тон, который не отличить от натурального цвета, даже на седых волосах.

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Седые волосы приобретут стойкий каштановый оттенок, если смешать хну и басму в соотношении 1 к 2 или 1 к 3. Если выдержать смесь около получаса, то можно добиться легкого каштанового отлива. При выдержке до часа получается стойкий коричневый цвет. Если не смывать смесь до четырех часов, то получится стойкий каштановый оттенок.

А если в готовую смесь для окрашивания вы добавите пару чайных ложек растворимого или натурального кофе либо какао, то получите элегантный шоколадный отлив.

Часто седые волосы не сразу окрашиваются в нужный тон, учтите этот момент. Иногда нужно сделать 2-4 окрашивания, чтобы добиться желаемого цвета.

Источник: luv.ru