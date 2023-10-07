Как подготовить гортензию к зимовке — укрываем кусты особым способом: теперь точно не замерзнут

Большинство сортов гортензий просто необходимо укрывать на зиму, иначе они пропадут. То, насколько серьезно нужно утеплять кусты, зависит от конкретного вида.

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Например, гималайским или почвопокровным гортензиям будет достаточно легкого укрытия. А вот дуболистный вид относится к более чувствительным. Если вы имеете дело с этим сортом, то подходите к вопросу более основательно. Черешковые кусты отлично чувствуют себя под снегом, поэтому о них не стоит беспокоиться.

Укрывать гортензии можно по-разному. Но опытные садоводы пользуются одним из двух популярных методов. Они проверены временем. Если все сделать по инструкции, то никакие морозы не страшны.

Во-первых, для защиты гортензий можно использовать опавшую листву. Ветки гортензий нужно собрать в кучу, связать толстой веревкой, пригнуть и закрепить в таком положении. После этого растения следует засыпать листьями и накрыть пленкой.

Во-вторых, для утепления гортензий отлично подходит лапник. Сначала его укладывают под ветками. Затем куст пригибают к земле и фиксируют с помощью специальных скоб. Сверху кладут еще один слой лапника и накрывают все это брезентом или любым другим нетканым полотном.

Источник: novostivl.ru