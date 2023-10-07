Как подготовить гортензию к зимовке — укрываем кусты особым способом: теперь точно не замерзнут

Фото: freepik.com/wirestock

Ни одна веточка не пострадает.

Большинство сортов гортензий просто необходимо укрывать на зиму, иначе они пропадут. То, насколько серьезно нужно утеплять кусты, зависит от конкретного вида. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, гималайским или почвопокровным гортензиям будет достаточно легкого укрытия. А вот дуболистный вид относится к более чувствительным. Если вы имеете дело с этим сортом, то подходите к вопросу более основательно. Черешковые кусты отлично чувствуют себя под снегом, поэтому о них не стоит беспокоиться.

Укрывать гортензии можно по-разному. Но опытные садоводы пользуются одним из двух популярных методов. Они проверены временем. Если все сделать по инструкции, то никакие морозы не страшны.

Во-первых, для защиты гортензий можно использовать опавшую листву. Ветки гортензий нужно собрать в кучу, связать толстой веревкой, пригнуть и закрепить в таком положении. После этого растения следует засыпать листьями и накрыть пленкой. 

Во-вторых, для утепления гортензий отлично подходит лапник. Сначала его укладывают под ветками. Затем куст пригибают к земле и фиксируют с помощью специальных скоб. Сверху кладут еще один слой лапника и накрывают все это брезентом или любым другим нетканым полотном.

Источник: novostivl.ru

Читайте также