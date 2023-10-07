Яйца категории С0 в ресторанах не используют: есть продукция намного вкуснее

В умах хозяек категория яиц С0 считается лучшей по вкусу и качеству, а потому и стоит дороже остальных. Вы удивитесь, но опытные кулинары вообще не используют этот сорт.

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Они отдают предпочтение более дешевой категории, и дело не в цене. Яйца меньшего размера удобнее использовать в рецептах и подсчитывать граммы, а еще они вкуснее.