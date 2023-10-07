Как посадить малину осенью - в траншеи или на приподнятой грядке

Малину можно сажать на даче осенью, даже в ноябре. Главное, сделать все правильно. Есть два совершенно разных подхода - сажать в траншеи и на приподнятые грядки. И тут все зависит от почвы на вашем участке.

Если у вас на огороде плотная глина, то тут только спасут приподнятые грядки. А все потому, что малина не любит замокания. И если у вас осенью или весной задерживаются талые воды - малина не даст урожая, соберете максимум стакан ягод.

Приподнятая грядка - это поднятие грунта на ширину доски. Кстати, саму доску надо обработать антисептиком от вредителей и болезней.

Если же на участке песок, то для посадки малины надо выкапывать траншею. Заполняете яму плодородной землей и уже определяете растение.

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