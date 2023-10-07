Как искоренить все болезни, недуги и вредителей с плодовых деревьев: обязательно для осени

Осенью обязательно проведите искореняющую обработку плодовых деревьев и кустарников. Это поможет уничтожить болезни, грибок, недуги, вредителей, которые остались на растениях. Результатом этой обработки будет хороший урожай в сезон.

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В небольшом количестве воды растворите 1 столовую ложку (20 г) лимонной кислоты, добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида), 3-4 столовые ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания раствора к листьям и ветвям).

Долейте воды до 10 литров, перемешайте.

Обработку проведите в сухую и безветренную погоду утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве 2-3 дня.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи»