Маринуем скумбрию по коронному рецепту шефов — вы обалдеете от результата

Маринованная скумбрия стоит недешево, хотя готовить ее проще простого. При соблюдении пропорций рыбка получится идеальной: не пересоленная и с приятным послевкусием.

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Возьмите одну предварительно размороженную рыбину, литр воды, 40 граммов соли и специи — это чеснок, кориандр, душистый перец и лавровый лист — по вкусу.

Скумбрию нарежьте крупными кусками и сложите в контейнер. Залейте ее рассолом (воду смешайте с солью, нагрейте, добавьте специи, сюда же 2-3 зубчика чеснока для аромата, после чего снимаем с плиты и остужаем).

Остается убрать рыбку в холодильник и примерно через два дня наслаждаться результатом. Подавать можно с нарезанным луком и чуть сбрызнув подсолнечным маслом, советует портал «Городовой».