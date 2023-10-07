Делимся впечатлением от метода стирки «три ложки»: что-то бесподобное, впервые увидели вещи такими

Если вы хотите увидеть свое белье идеальным, значит вам подходит этот метод стирки. Он повышает качество стирального порошка в разы, усиливает его свойства, делает процесс максимально эффективным.

Одежда и белье простирываются идеально, до состояния новых вещей, все пятна уходят, убирается серость. При этом вещи на выходе становятся мягкими, приятными на ощупь.

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Возьмите две столовые ложки соли, одну столовую ложку обычного разрыхлителя теста, растворите их в теплой воде в тазу.

Бросьте в эту воду вещи, которые нужно постирать, далее выжмите и киньте в стиральную машину. Насыпьте порошок в необходимый отсек и рассыпьте две ложки соли на вещи. Постирайте, в результате вас будут ждать идеально простиранное белье без пятен.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».