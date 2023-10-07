Чем подкормить яблони, груши, сливы и черешню перед зимой - прокопали приствольный круг

Кроме опрыскиваний от болезни сад осенью обязательно надо удобрять. Времени уйдет не много, зато деревья стойко перенесут холода, а в следующем году завалят урожаем.

Если на деревьях еще остались зеленые листья, то опрыскайте растения гуматом калия. Разводите по инструкции, так как у производителей дозировка разная.

Также не забудьте прокопать глубокую канаву около дерева на расстоянии 30-40 сантиметров, ее называют приствольным кругом. Делайте это аккуратно, стараясь не повредить корни.

Как только листья пожелтеют и опадут - разбросайте в круг калийные и фосфорные удобрения. Лучше пусть они будут гранулированные.

Дачники в основном используют Калимагнезию и двойной суперфосфат.

Норма внесения под одно большое дерево - по одной столовой ложке каждой подкормки.

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