Заряжаем телефон только так: батарея долго не выйдет из строя, прослужит много лет

Аккумулятор в телефонах с течением времени все меньше держит заряд и как итог идет под замену. На деле этот момент можно отсрочить или избежать вовсе, если знать, как правильно заряжать смартфон.

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Многие продолжают пользоваться мобильником, пока он заряжается, и в этом главная ошибка. Каждый гаджет оснащен контролером питания — он либо заряжает, либо питает процессор. И если пользоваться телефоном при зарядке, то аккумулятор быстрее выйдет из строя.

Заряжать смартфон рекомендуется только оригинальными блоками и хоть всю ночь — это абсолютно безопасно. У современной техники есть функция энергосбережения: при 99% мобильник практически перестает заряжаться.

По материалам портала «Городовой».