Липкость на кухне смываем уксусом: рассказываем, как это сделать правильно — результат потрясающий

Уксус не только важный продукт для приготовления пищи. Его также эффективно используют при уборке помещений.

Уксусная вода помогает лучше отмыть зеркала и окна, до блеска и без разводов.

Также уксус хорошо растворяет жировые отложения, что эффективно используют хозяйки в уборке кухни, где липкость - явление частое.

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Смешайте 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды.

Нанесите этот состав на загрязненные поверхности, протрите, смойте водой. При сильном загрязнении оставьте средство на 20 минут, потом промойте кухню водой. Все с легкостью уйдет.

Источник: Telegram-канал «Горничная»