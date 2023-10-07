Что положить в опавшие листья, чтобы сделать шикарное удобрение

К концу осени на любом огороде скапливается большое количество опавших листьев. Это прекрасное органическое удобрение, которым надо пользоваться. Для растений оно очень полезное, лучше разной химии.

Чтобы усилить эффект такой подкормки - можно вносить некоторые добавки. Для компоста, например, подойдет препарат «Байкал ЭМ1».

Он усиливает процессы разложения и убивает вредителей и болезни.

Подойдет также мочевина - разведите удобрение и пролейте компостный ящик.

А для того, чтобы получить чистый листовой перегной - его не надо смешивать ни с какой органикой. Для этого достаточно взять отдельную емкость и сложить туда листья. Плотно не надо прижимать и ничем не укрываем - осадки должны попадать. Тогда быстрее перегниет.

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