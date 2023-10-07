Какие культуры никогда не удобряем золой: раз это сделаете — сильно пожалеете

Фосфор, калий и многие другие полезные вещества отдает в почву такое популярное удобрение у огородников, как древесная зола. Эта подкормка доступна, проста и часто радует хорошим результатом использования.
Но иногда садоводы понимают, что при внесении в почву золы эффект получается диаметрально противоположный. Дело в том, что зола полезна далеко не всем культурам.
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Даем список растений, которые не переносят древесную золу: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.
Эти культуры могут зачахнуть, пустить стрелки, отказаться давать урожай под воздействием древесной золы.
Источник: Telegram-канал «Дачник»